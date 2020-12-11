Ремонта, похоже, здесь не было никогда

Киевляне показали, как выглядят платные туалеты в столичном центре МВД

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, в сети появились красноречивые фото, на которых можно увидеть, в каком жутком состоянии находится туалет, за пользование которым еще и приходится платить.

Отмечается, что сервисный центр МВД, который стал предметом обсуждения, находится на улице Туполева в Киеве.

"Как вам платный туалет в сервисном центре МВД на Туполева?" - подписал снимок возмущенный автор впечатляющих фотографий.

На опубликованном снимке можно увидеть помещение туалета, которое, вероятно, никогда не видело ремонта за всю свою долгую историю.

На стенах - облупленная краска и советский разбитый кафель. Из удобств - кабинки с "дырками" в полу сомнительной чистоты. Кроме того, одна из кабинок накрыта тряпкой и забаррикадирована стулом, чтобы ею никто не пользовался.

В углу под самодельной табличкой "писюар" и стрелкой вниз вообще ничего нет.

За все эти "удобства" и впечатляющие декорации с посетителей берут аж по три гривны. На что идут эти средства и планируют ли что-то делать с явно "переутомленным" туалетом - неизвестно.

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