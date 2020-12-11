Як передає Politeka.net, дивовижні кадри показали на Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Українці захопилися побаченим, а деяким навіть вдалося згадати, чиє це житло.
"Моє рідне село. Також маю фото 2018 з цього порогу", "Хатинка баби Насті, на хуторі села Ладижичі", "Дуже сумно, моя батьківщина теж така, половина села літом згоріло, мій будинок стоїть","а коли там кипіло життя... сумно так! На Народиччині Житомирщини така ж картина!",- писали українці під постом.
Обірвалося життя кумира мільйонів українських жінок: була зовсім молодою
Нова дружина Володимира Остапчука дала українкам урок у стилі Фреймут: "Ознака бідняків..."
Томна Дорофєєва ефектно зігнулася на камеру, позбавивши чоловіків спокою: «Чистий кайф»
Дочки Георгія Гонгадзе виросли і вражають красою: як зараз виглядають дівчата і чим вони займаються
Нагадаємо, кенгуру розгулює під Києвом, фото: жителів просять про допомогу.
Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.
Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.