На пуерев'яний зруб, солом'яний дах так густо обплетені дикими кучерявими рослинами, що в хати ледь видно вікна-очниці. Але вони-цілі.

"Як, на диво, вціліла вся ця старенька Поліська хатинка, хоча її новіші будинки-сусідки з виселених Ладижич не витримали випробування післяаварійними десятиліттями і потроху руйнуються в печалі за господарями. А ця тільки ще більше загрузла в рідну землю, ніби вкоренилася, щоб витримати невблаганний вплив часу", - йдеться в повідомленні.

Українці захопилися побаченим, а деяким навіть вдалося згадати, чиє це житло.



"Моє рідне село. Також маю фото 2018 з цього порогу", "Хатинка баби Насті, на хуторі села Ладижичі", "Дуже сумно, моя батьківщина теж така, половина села літом згоріло, мій будинок стоїть","а коли там кипіло життя... сумно так! На Народиччині Житомирщини така ж картина!",- писали українці під постом.

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