На пуеревянный сруб, соломенная крыша так густо оплетены дикими вьющимися растениями, что в избы едва видны окна-глазницы. Но они - целы.

"Как, на удивление, уцелела вся эта старенькая Полесская избушка, хотя ее более новые дома-соседки из выселенных Ладыжич не выдержали испытания послеаварийными десятилетиями и понемногу рушатся в печали за хозяевами. А эта только еще больше увязла в родную землю, будто укоренилась, чтобы выдержать неумолимое влияние времени", - говорится в сообщении.

Украинцы восхитились увиденным, а некоторым даже удалось вспомнить, чьё это жилье.



"Мое родное село. Также имею фото 2018 с этого порога", "Избушка бабы Насти, на хуторе Загряззя села Ладыжичи", "Очень грустно, моя родина тоже такая, половина села летом сгорело, мой дом стоит","А когда там кипела жизнь... грустно так! На Народиччине Житомирщины такая же картина!", - писали украинцы под постом.

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