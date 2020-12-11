Как передает Politeka.net, удивительные кадры показали на Facebook-страничке Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Украинцы восхитились увиденным, а некоторым даже удалось вспомнить, чьё это жилье.
"Мое родное село. Также имею фото 2018 с этого порога", "Избушка бабы Насти, на хуторе Загряззя села Ладыжичи", "Очень грустно, моя родина тоже такая, половина села летом сгорело, мой дом стоит","А когда там кипела жизнь... грустно так! На Народиччине Житомирщины такая же картина!", - писали украинцы под постом.
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