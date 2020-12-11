У Києві загублену дитину повернули бабусі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, повідомляється, що завдяки небайдужому громадянину патрульні Києва розшукали хлопчика, який загубився.

Патрульні уточнили, що вчора, 10 грудня, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що бабуся втратила з поля зору свого 9-річного онука.

Прибувши на виклик, інспектори вдалися до пошуків. Згодом надійшло ще одне повідомлення від киянина, який помітив дитину без супроводу дорослих. Чоловік припустив, що хлопчик загубився, і негайно повідомив про це поліцію.

Патрульні доставили дитину до бабусі та провели з нею профілактичну бесіду з метою недопущення подібних ситуацій у майбутньому.

"Дякуємо заявнику, який помітив загубленого хлопчика та не залишився осторонь чужої проблеми", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у столиці зник безвісти 15-річний хлопець. При цьому відомо, що раніше він вже неодноразово зникав, і він має психічні розлади.

Так, Голосіївським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Волчков Андрій Валерійович, 2005 року народження. 1,68 м зросту, худий. Раніше неодноразово зникав. Має психічні розлади (дромоманія).

Нагадаємо, у Києві у чоловіка "віджали" квартиру, відео: "доводиться платити комуналку".

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