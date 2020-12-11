В Киеве потерявшегося ребенка вернули бабушке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
Так, сообщается, что благодаря неравнодушному гражданину патрульные Киева разыскали мальчика, который потерялся.
Патрульные уточнили, что вчера, 10 декабря, на линию 102 поступило сообщение о том, что бабушка потеряла из поля зрения своего 9-летнего внука.
Прибыв на вызов, инспекторы прибегли к поискам. Впоследствии поступило еще одно сообщение от киевлянина, который заметил ребенка без сопровождения взрослых. Мужчина предположил, что мальчик потерялся, и немедленно сообщил об этом в полицию.
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Патрульные доставили ребенка к бабушке и провели с ней профилактическую беседу с целью недопущения подобных ситуаций в будущем.
"Спасибо заявителю, который заметил потерявшегося мальчика и не остался в стороне от чужой проблемы", - говорится в сообщении.
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