У Києві в ніч на 14 грудня, на проспекті Лобановського, 4, сталося лобове зіткнення

Зокрема, водій на Lexus влаштувала лобове ДТП з Citroen. За словами свідків аварії, водій і всі пасажири Lexus були п'яними.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

На момент аварії в Citroen перебувало 4 людини. У Citroen в результаті зіткнення постраждала одна доросла пасажирка і 12-річна дитина. Дівчинці довелось зашивати рану, а іншу пасажирку госпіталізувати.

У машині Lexus постраждалих немає. Пасажир і чоловік водія Lexus заявив, що виїхали вони на зустрічну смугу, тому що перед ними нібито вибіг якийсь пішохід. Щоб уникнути зіткнення з ним і нібито "врятувати йому життя", його дружина повернула кермо в бік зустрічної смуги.

Свідки та учасники аварії запевняють, що водій Lexus (як і всі її пасажири) перебуває у стані алкогольного сп'яніння, однак це має встановити та підтвердити лікар-нарколог. Як виявилося у водій якраз сьогодні відзначає день народження.

На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Користувачі мережі посміялися з відмазки водія, написавши:"Білочка-пішохід пробігала".

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.