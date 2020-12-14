В Киеве в ночь на 14 декабря, на проспекте Лобановского, 4, произошло лобовое столкновение
В часности, водитель на Lexus устроила лобовое ДТП с Citroen. По словам свидетелей аварии, водитель и все пассажиры Lexus были пьяными.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
На момент аварии в Citroen находилось 4 человека. В Citroen в результате столкновения пострадал один взрослый пассажир и 12-летний ребенок. Девочке пришлось зашивать рану, а другую пассажирку госпитализировать.
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В машине Lexus пострадавших нет. Пассажир и муж водителя Lexus заявил, что выехали они на встречную полосу, потому что перед ними якобы выбежал какой-то пешеход. Чтобы избежать столкновения с ним и якобы "спасти ему жизнь", его жена вернула руль в сторону встречной полосы.
Свидетели и участники аварии уверяют, что водитель Lexus (как и все ее пассажиры) находится в состоянии алкогольного опьянения, однако это должен установить и подтвердить врач-нарколог. Как оказалось в водитель как раз сегодня отмечает день рождения.
На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Пользователи сети посмеялись с отмазки водителя, написав: "Белочка-пешеход пробегала".
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.