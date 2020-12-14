У Рівному школярка впала з даху недобудови, медикам не вдалося врятувати життя дівчини

Так, 15-річна дівчинка загинула, намагаючись зробити селфі на даху недобудованого корпусу гуртожитку. Трагедія сталася у неділю, 13 грудня у Рівному, йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, в прес-службі Національної поліції Рівненської області уточнили, що на даху недобудованої будівлі знаходилися дві учениці 10 класу.

Десятикласниця пішла на дах недобудови з подругою. У поліції кажуть, що в недобудованій будівлі дівчата фотографувалися. За словами подруги загиблої, в якийсь момент дівчина не втрималася і впала з даху. Медикам, які примчали на місце події, врятувати життя школярки не вдалося хоча вони робили все можливе.

Відомо також, що загибла проживала з матір'ю. Сім'я на обліку раніше не перебувала і не потрапляла в поле зору правоохоронців.

Слідчі кваліфікують подію як нещасний випадок і проводять досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Українці в коментарях висловили своє співчуття, а також обурилися, що сучасні діти не бояться відповідальності за свої вчинки і не думають про наслідки:

"Діти перестали розуміти що таке небезпечно і не можна!", "Шкода маму дівчинки", "Ну жах просто. То на вагони діти лізуть, то на негострой".

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