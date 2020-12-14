У Києві чоловіки побили хлопця, перехожій дівчинці також дісталося

Так, в Оболонському районі Києва, на території школи, двоє місцевих жителів побили 18-річного хлопця, а потім забрали у нього телефон.

У ситуацію втрутилася жінка, яка стала свідком події і заступилася за потерпілого, проте в підсумку постраждала її 8-річна дочка, розповіли в прес-службі поліції Києва у Facebook.

У поліції уточнили, що на території школи на вулиці Архипенка двоє невідомих побили 18-річного хлопця і забрали його телефон.

За вказаною адресою терміново виїхав екіпаж патрульної поліції. Очевидці події розповіли правоохоронцям, що на стадіоні навчального закладу до компанії молодих людей підійшли двоє незнайомців, які почали поводитися агресивно і нецензурно висловлюватися.

Під час перепалки чоловіки почали штовхати, бити руками одного з підлітків, якому ще й бризнули в обличчя газом дратівної дії. При цьому свої дії правопорушники знімали на відео.

Правоохоронці уточнили, що жінка, яка виявилася свідком конфлікту, заступилася за хлопця. У відповідь один з чоловіків бризнув з газового балончика в бік перехожої і вдарив її 8-річну дочку в обличчя.

В ході встановлення обставин інциденту правоохоронці з'ясували, що правопорушниками виявилися 37-річні місцеві жителі. За даним фактом розпочато два кримінальні провадження.

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