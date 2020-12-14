В Киеве мужчины избили парня, прохожей девочке также досталось
Так, в Оболонском районе Киева, на территории школы, двое местных жителей избили 18-летнего парня, а потом забрали у него телефон.
В ситуацию вмешалась женщина, которая стала свидетелем события и вступилась за пострадавшего, однако в итоге пострадала ее 8-летняя дочь, рассказали в пресс-службе полиции Киева в Facebook.
В полиции уточнили, что на территории школы на улице Архипенко двое неизвестных избили 18-летнего парня и забрали его телефон.
Счастливая Полякова показала свои шалости в бане, домашние кадры попали в сеть: "все же видно"
Постаревшая Анджелина Джоли засветила лицо без слоя косметики, честные фото: "И где королевский вид?"
Массовый развод с услугами в Приватбанке: украинцев предупредили, "если есть карта Универсальная..."
На Одесчине без вести пропала девочка модельной внешности: фото и приметы
По указанному адресу срочно выехал экипаж патрульной полиции. Очевидцы происшествия рассказали правоохранителям, что на стадионе учебного заведения к компании молодых людей подошли двое незнакомцев, которые начали вести себя агрессивно и нецензурно выражаться.
Во время перепалки мужчины начали толкать, бить руками одного из подростков, которому еще и брызнули в лицо газом раздражающего действия. При этом свои действия правонарушители снимали на видео.
Правоохранители уточнили, что женщина, которая оказалась свидетельницей конфликта, вступилась за парня. В ответ один из мужчин брызнул из газового балончика в сторону прохожей и ударил ее 8-летнюю дочь в лицо.
В ходе установления обстоятельств инцидента правоохранители выяснили, что правонарушителями оказались 37-летние местные жители. По данному факту начато два уголовных производства.
Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.
Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.