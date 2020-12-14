В Киеве мужчины избили парня, прохожей девочке также досталось

Так, в Оболонском районе Киева, на территории школы, двое местных жителей избили 18-летнего парня, а потом забрали у него телефон.

В ситуацию вмешалась женщина, которая стала свидетелем события и вступилась за пострадавшего, однако в итоге пострадала ее 8-летняя дочь, рассказали в пресс-службе полиции Киева в Facebook.

В полиции уточнили, что на территории школы на улице Архипенко двое неизвестных избили 18-летнего парня и забрали его телефон.

По указанному адресу срочно выехал экипаж патрульной полиции. Очевидцы происшествия рассказали правоохранителям, что на стадионе учебного заведения к компании молодых людей подошли двое незнакомцев, которые начали вести себя агрессивно и нецензурно выражаться.

Во время перепалки мужчины начали толкать, бить руками одного из подростков, которому еще и брызнули в лицо газом раздражающего действия. При этом свои действия правонарушители снимали на видео.

Правоохранители уточнили, что женщина, которая оказалась свидетельницей конфликта, вступилась за парня. В ответ один из мужчин брызнул из газового балончика в сторону прохожей и ударил ее 8-летнюю дочь в лицо.

В ходе установления обстоятельств инцидента правоохранители выяснили, что правонарушителями оказались 37-летние местные жители. По данному факту начато два уголовных производства.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.

Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.