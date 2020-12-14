У Києві невідомий чоловік напав на журналістів, намагаючись перешкодити зйомкам

Так, чоловік намагався перешкодити зйомці сюжету про те, як власники бізнесу посипають ожеледь навколо своїх об'єктів. Але під час атаки нападник сам послизнувся і впав прямо в калюжу.

Кумедне і водночас сумне відео оприлюднили журналісти KyivLive в Youtube-каналі (щоб його подивитися доскрольте до кінця сторінки).

Журналісти знімали сюжет, але в якийсь момент до них підійшов чоловік, який спочатку штовхнув оператора, а потім спробував вибити мікрофон з рук кореспондентки.

У запалі "атаки" не втримавши рівноваги на покритій льодом землі, зловмисник впав прямо в калюжу. Але це не збентежило його-чоловік піднявся і закриваючи обличчя своєю шапкою, продовжив атакувати журналістів і вдарив кореспондентку в обличчя.



Журналістка, яка зазнала нападу, назвала цей випадок "такою собі кармою в прямому ефірі".

Користувачі мережі в коментарях під відео також досить різко висловилися про вчинок чоловіка:

"Типовий жлоб. сподіваюся жлоба знайде розплата", " наступного разу двічі подумає перед тим як показувати свою силу. Ганьба такій людині" ," і сміх, і гріх...", "Здавалося б, що тут такого, задати питання продавцям, вийти в прямий ефір на вулиці, тема ж не найскладніша. Але ні - стільки зла в бік журналістів".

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