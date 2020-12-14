В Киеве неизвестный мужчина напал на журналистов, пытаясь помешать сьёмкам

Так, мужчина пытался помешать съемке сюжета о том, как владельцы бизнеса посыпают гололед вокруг своих объектов. Но во время атаки нападавший сам поскользнулся и упал прямо в лужу.

Забавное и одновременно грустное видео обнародовали журналисты KyivLive в Youtube-канале (чтобы его посмотреть доскрольте до конца страницы).

Журналисты снимали сюжет, но в какой-то момент к ним подошел мужчина, который сначала толкнул оператора, а потом попытался выбить микрофон из рук корреспондентки.

В пылу "атаки" не удержав равновесия на покрытой льдом земле, злоумышленник рухнул прямо в лужу. Но это не смутило его – мужчина поднялся и закрывая лицо своей шапкой, продолжил атаковать журналистов и ударил корреспондентку в лицо.



Журналистка, которая подверглась нападению, назвала этот случай "такой себе кармой в прямом эфире".

Пользователи сети в комментариях под видео также довольно резко высказались о поступке мужчины:

"Типичный жлоб. надеюсь жлоба найдёт расплата", "В следующий раз дважды подумает перед тем как показывать свою силу. Позор такому человеку", "И смех, и грех...", "Казалось бы, что тут такого, задать вопрос продавцам, выйти в прямой эфир на улице, тема же не самая сложная. Но нет - столько зла в сторону журналистов".

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