Такого під офісом президента ще не було...

На місці головного входу в офіс президента в Києві монтують вертеп, там вже з'явилася карусель

Зокрема, біля офісу президента в самому розпалі роботи зі встановлення Різдвяного містечка. Біля головного входу в ОП встановлюють дерев'яний червоний будиночок, всередині якого буде ялинка, а поруч вже встановлена карусель.

Про це повідомив екс-депутат "Слуги народу" Гео Лерос на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Також фото з Банкової з'явилися у виданні Страна, а українці вже встигли обговорити будівництво в мережі.

"Нарешті на Банковій цирк не тільки по суті, але і за формою", - написав Лерос під знімком каруселі.

До слова, до 19 грудня, біля офісу президента України запрацює ще каток, резиденція Святого Миколая, і купа фотозон для киян і гостей столиці.

Користувачі мережі різко висловилися про будівлі, правда були і ті, хто порадів такому "святковому містечку". Були й ті, хто пофантазував на тему "що буде далі".

"У новорічну ніч вийде Зеленський і буде ковтати шпаги", "це щоб хлопчики і дівчатка після роботи могли розважитися... чи то до неї", " у Дніпрі і у Львові (і я думаю ще в інших містах) теж є карусель, чому там ніхто не обурюється?", "Нарешті карусель знайшла своє місце", "Цирк приїхав за своїми клоунами".

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