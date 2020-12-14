На месте главного входа в Офис президента в Киеве монтируют вертеп, там уже появилась карусель
В частности, возле Офиса президента в самом разгаре работы по установке рождественского городка. Возле главного входа в ОП устанавливают деревянный красный домик, внутри которого будет елка, а рядом уже установлена карусель.
Об этом сообщил экс-депутат "Слуги народа" Гео Лерос на своей странице в социальной сети Facebook. Также фото из Банковой появились в издании Страна, а украинцы уже успели обсудить строительство в сети.
"Наконец-то на Банковой цирк не только по сути, но и по форме", - написал Лерос под снимком карусели.
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К слову, к 19 декабря, у Офиса президента Украины заработает еще каток, резиденция Святого Николая, и куча фотозон для киевлян и гостей столицы.
Пользователи сети резко высказались о постройках, правда были и те, кто порадовался такому "праздничному городку". Были и те, кто пофантазировал на тему "что будет дальше".
" В новогоднюю ночь выйдет Зеленский и будет глотать шпаги", "Это чтобы мальчики и девочки после работки могли развлечься... то ли к ней", "В Днепре и во Львове (и я думаю ещё в других городах) тоже есть карусель, почему там никто не возмущается?", "Наконец-то карусель нашла свое место", "Цирк приехал за своими клоунами".
Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.
Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.