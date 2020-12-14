У Києві на мікрорайоні Виноградар утворився канал, наповнений водою

Вже навіть мешканці Виноградаря скаржаться на рукотворний каньйон, який утворився біля житлових будинків на проспекті Свободи, 30б. Там розрили величезний котлован, який наповнений водою це відбувається щороку, повідомляє Сьогодні.

У "Київтеплоенерго" пояснили, що за даною адресою – проспект Свободи, 30б, дійсно проводилися ремонтні роботи. Було виявлено пошкодження на тепломережі, розрили місце та ліквідували пошкодження. Але поруч стався прорив труби холодного водопостачання "Київводоканалу". Водою з їх труби залило лоток з комунікаціями.

"Вже сьогодні з лотка відкачають всю воду, і наші співробітники приступають до повного завершення ліквідація цього пошкодження", - пообіцяли в "Київтеплоенерго", а комунальники розрили яму, не засипавши її.

Благо жителі сусідніх будинків залишаються з теплом, тому тільки спостерігають за рукотворним каньйоном з смердючою рідиною.

Також раніше повідомлялося, що в Києві на вулиці серед багатоповерхівок пробилося "цілюще джерело". На опублікованих кадрах можна побачити, що через аварію трубопроводу вулицю затопило водою коричневого кольору.

Тим часом кияни побоюються, що якщо швидко не вирішити проблему, вода може замерзнути, і двір перетвориться на справжній каток.

Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.

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