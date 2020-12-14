В Киеве на микрорайоне Виноградарь образовался канал, наполненный водой

Уже даже жители Виноградаря жалуются на рукотворный каньон, который образовался возле жилых домов на проспекте Свободы, 30б. Там разрыли огромный котлован, который наполнен водой итак происходит каждый год, сообщает Сегодня.

В "Киевтеплоэнерго" пояснили, что по данному адресу – проспект Свободы, 30б, действительно проводились ремонтные работы. Было выявлено повреждение на теплосети, разрыли место и ликвидировали повреждение. Но рядом произошел прорыв трубы холодного водоснабжения "Киевводоканала". Водой из их трубы залило лоток с коммуникациями, а коммунальщики разрыли яму, не засыпали ее.

"Уже сегодня из лотка откачают всю воду, и наши сотрудники приступают к полному завершению ликвидация этого повреждения", - пообещали в "Киевтеплоэнерго".

Благо жители соседних домов остаются с теплом, поэтому только наблюдают за рукотворным каньоном из вонючей жижи.

Также ранее сообщалось, что в Киеве на улице среди многоэтажек пробился "целебный источник". На опубликованных кадрах можно увидеть, что из-за аварии трубопровода улицу затопило водой коричневого цвета.

Между тем киевляне опасаются, что если быстро не решить проблему, вода может замерзнуть, и двор превратится в настоящий каток.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

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