У мережі з'явилось архівне фото Софійської площі у Києві, зроблене ще близько 50 років тому

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Старі фото Києва" у соцмережі.

Так, у мережі з'явилась світлина, датована 1980-ми роками.

На одній з центральних і найдавніших площ знаходиться дзвіниця Софійського собору і пам'ятник Богдану Хмельницькому.

Площа розташована у центрі столиці - між Володимирській вулицею, Володимирським проїздом, вулицею Алли Тарасової, Софіївській вулицею і Рильським провулком.

Історики стверджують, що на місці Софійській площі, яка була полем поблизу міських стін, Ярослав Мудрий 1036 року розгромив печенігів, після чого побудував на цьому місці Собор святої Софії, а площа перед ним назвав Софійською.

Раніше повідомлялось, що з головної ялинки Києва та України, що встановлена на Софійській площі, в неділю, 13 грудня, прибрали капелюха, який викликав бурхливу реакцію серед киян.

"Вранці, у день пам’яті святого апостола Андрія Першозваного, з головної ялинки країни зняли капелюха. Чудове свято здорового глузду", - написав на своїй сторінці в соцмережі представник пресслужби Православної церкви України (ПЦУ) священик Іван Сидор.

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