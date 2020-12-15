Про місцезнаходження дитини нічого невідомо

У Києві поліція вже шостий день шукає неповнолітню дівчину

Поліцейські просять допомогти у пошуках небайдужих жителів столиці. Зникла дівчина з незвичайним іменем Кондик Тереза 2004 року народження пішла з Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей №1 в Києві і по теперішній час не повернулася.

Про це повідомляє в Facebook Деснянське управління Головного управління Нацполіції в Києві.

Прикмети дівчини: на вигляд їй 15-16 років, зріст 162-167 см, середньої статури, з сіро-блакитними очима, волосся русяве середньої довжини-по плечі, кінчики волосся пофарбовані в рожевий колір

У день зникнення Тереза була одягнена в чорну куртку, чорні штани, шапку чорного кольору і кросівки з зеленим камінням (стразами).

За наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Терези, повідомте за телефоном спецлінії поліції "102".

Нагадаємо, що днями Міжнародна федерація Missing Children Europe оприлюднила страшні цифри: кожні дві хвилини в Європі зникає одна дитина. Україна - не виняток. І на превеликий жаль - кількість дітей, які зникає безслідно в нас збільшується.

Алгоритм пошуку залежить від віку дитини і ймовірних версій – причин зникнення, які намічають поліцейські. Досліджують звички, переваги, захоплення, улюблені місця, оточення. Спілкуються крім батьків з родичами, друзями і знайомими. Досліджують школу та гуртки. Вивчають за згодою батьків соцмережі.

Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.

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