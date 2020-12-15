О местонахождении ребенка ничего неизвестно

В Киеве полиция уже шестой день ищет несовершеннолетнюю девушку

Полицейские просят помочь в поисках неравнодушных жителей столицы. Девушка с необычным именем Кондик Тереза 2004 года рождения ушла из Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 в Киеве и по настоящее время не вернулась.

Об этом сообщает в Facebook Деснянское управление Главного управления Нацполиции в Киеве.

Приметы девушки: на вид ей 15-16 лет, рост 162-167 см, среднего телосложения, серо-голубые глаза, волосы русые средней длины - по плечи, кончики волос окрашены в розовый цвет

В день исчезновения Тереза была одета в черную куртку, черные брюки, шапку черного цвета и кроссовки с зеленым камнями (стразами).

При наличии любой информации о возможном местонахождении Терезы, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, что на днях Международная федерация Missing Children Europe обнародовала страшные цифры: каждые две минуты в Европе исчезает один ребенок. Украина – не исключение. И к большому сожалению – количество детей, которые исчезает бесследно в нас увеличивается.

Алгоритм поиска зависит от возраста ребенка и вероятных версий – причин исчезновения, которые намечают полицейские. Исследуют привычки, предпочтения, увлечения, любимые места, окружение. Общаются кроме родителей с родственниками, друзьями и знакомым. Исследуют школу и кружки. Изучают с согласия родителей соцсети.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.

Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.