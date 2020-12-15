В Киеве полиция уже шестой день ищет несовершеннолетнюю девушку
Полицейские просят помочь в поисках неравнодушных жителей столицы. Девушка с необычным именем Кондик Тереза 2004 года рождения ушла из Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 в Киеве и по настоящее время не вернулась.
Об этом сообщает в Facebook Деснянское управление Главного управления Нацполиции в Киеве.
Приметы девушки: на вид ей 15-16 лет, рост 162-167 см, среднего телосложения, серо-голубые глаза, волосы русые средней длины - по плечи, кончики волос окрашены в розовый цвет
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В день исчезновения Тереза была одета в черную куртку, черные брюки, шапку черного цвета и кроссовки с зеленым камнями (стразами).
При наличии любой информации о возможном местонахождении Терезы, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".
Напомним, что на днях Международная федерация Missing Children Europe обнародовала страшные цифры: каждые две минуты в Европе исчезает один ребенок. Украина – не исключение. И к большому сожалению – количество детей, которые исчезает бесследно в нас увеличивается.
Алгоритм поиска зависит от возраста ребенка и вероятных версий – причин исчезновения, которые намечают полицейские. Исследуют привычки, предпочтения, увлечения, любимые места, окружение. Общаются кроме родителей с родственниками, друзьями и знакомым. Исследуют школу и кружки. Изучают с согласия родителей соцсети.
Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.
Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.