Шахіст, висланий з РФ і підозрюваний у вбивстві киянина, знаходиться не в СІЗО, а під домашнім арештом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Зазначається, що суд не взяв до уваги те, що 37-річний житель Донецької області може зникнути на окупованій території. Тим часом жителі Вишгорода кажуть, що бачили "маніяка" на вулиці.

За даними українських ЗМІ, незважаючи на рішення суду про носіння електронного засобу контролю (браслета), на підозрюваному його немає.

Як відомо, з лютого по березень 2020 року в Оболонському районі знаходили людські останки. Вперше їх знайшли у затоці Собаче Гирло.

Місцеві думали, що на "рахунку" маніяка - декілька вбивств, однак згодом з'ясувалося, що всі знайдені частини тіла належать одному літньому чоловікові.

Робота з розшуку злочинця дала результат через півроку. Наприкінці вересня 2020 року підозрюваний у вбивстві був затриманий.

Ним виявився 37-річний уродженець Донецької області, який знімав житло у потерпілого. За однією з версій, він вбив людину, щоб у подальшому заволодіти його житлом. Це сталося ще в грудні 2019 року в квартирі літнього чоловіка. Намагаючись приховати сліди злочину, пакети з останками підозрюваний кинув у водойму. Потім він продовжував жити у квартирі вбитого, прикидаючись його онуком.

Після затримання підозрюваного в особливо тяжкому злочині, за який йому загрожує 15 років позбавлення волі, Оболонський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор подав апеляційну скаргу, однак наприкінці жовтня Київський апеляційний суд залишив рішення про домашній арешт в силі.

ЗМІ повідомляють, що підозрюваний живе в Вишгороді Київської області, в елітному житловому комплексі, де орендує квартиру. Місцеві також заявили, що нібито бачили "ймовірного вбивцю", при чому на вулиці.

Правоохоронці підтвердили, що підозрюваний був під їх контролем до кінця листопада, але після цього жодних судових рішень вони не отримували. Де зараз знаходиться чоловік, вони не знають. Також в поліції стверджують, що під час цілодобового домашнього арешту, якщо є необхідність, підозрюваний у вбивстві дійсно може виходити на вулицю - наприклад, в магазин. Пояснюють це тим, що, мовляв, хто ж буде обслуговувати підозрюваного, якщо йому потрібно вийти за їжею.

Як відомо, злочин розкрився ще в лютому 2020 року. Тоді рибалка на одній із київських водойм виловив пакет з людською головою. З'ясувалося, що вона належала чоловікові віком близько 60-70 років. Приблизно через місяць також був знайдений пакет з кінцівками людини. Експертиза підтвердила, що всі останки належать одній і тій самій людині.

Журналісти з'ясували, що підозрюваний у вбивстві пенсіонера в Києві знімав кімнату в його квартирі. Сам він з міста Єнакієве Донецької області. Також відомо, що він - майстер спорту з шахів.

Про зникнення пенсіонера заявила його сестра, але далеко не відразу - ймовірно, вони мало спілкувалися. Впізнання останків теж зайняло чимало часу, тому що вони довго пролежали у воді, що істотно ускладнило експертизу.

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