Шахматист, высланный из РФ и подозреваемый в убийстве киевлянина, находится не в СИЗО, а под домашним арестом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Отмечается, что суд не принял во внимание то, что 37-летний житель Донецкой области может исчезнуть на оккупированной территории. Тем временем жители Вышгорода говорят, что видели "маньяка" на улице.

По данным украинских СМИ, несмотря на решение суда о ношении электронного средства контроля (браслета), на подозреваемом его нет.

Как известно, в конце зимы и начале весны 2020 года в Оболонском районе находили человеческие останки. Впервые их обнаружили в заливе Собачье Устье.

Сначала звучала версия, что в столице "орудует" маньяк, однако вскоре было установлено, что все найденные останки принадлежат одному человеку.

Подозреваемого разыскивали полгода, его задержали только в конце сентября.

Выяснилось, что 37-летний уроженец Донецкой области арендовал жилье у потерпевшего. Предположительно он убил человека, чтобы потом завладеть его жильем. Это случилось еще в декабре 2019 года в квартире пожилого мужчины. Пытаясь "замести следы", пакеты с останками подозреваемый бросил в водоем. Потом он продолжал жить в квартире убитого, притворяясь его внуком.

После задержания подозреваемого в особо тяжком преступлении, за которое ему грозит 15 лет лишения свободы, его отправили под круглосуточный домашний арест.

Прокурор подал апелляцию на это решение, однако суд отказал в изменении меры пресечения.

СМИ сообщают, что подозреваемый живет в Вышгороде под Киевом, арендует квартиру в элитном жилом комплексе. Местные также заявили, что якобы видели "предполагаемого убийцу", причем на улице.

Правоохранители с конца ноября никаких судебных решений они не получали, потому не знают, где сейчас находится мужчина.

Как известно, преступление вскрылось еще в феврале 2020 года. Тогда рыбак на одном из киевских водоемов выловил пакет с человеческой головой. Выяснилось, что она принадлежала мужчине возрастом около 60-70 лет. Примерно через месяц также был найден пакет с конечностями человека. Экспертиза подтвердила, что все останки принадлежат одному и тому же человеку.

Журналисты выяснили, что подозреваемый в убийстве пенсионера в Киеве снимал комнату в его квартире. Сам он из города Енакиево Донецкой области. Также известно, что он - мастер спорта по шахматам.

Об исчезновении пенсионера заявила его сестра, но далеко не сразу - вероятно, они мало общались. Опознание останков тоже заняло немало времени, так как они долго пролежали в воде, что существенно усложнило экспертизу.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото

Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.