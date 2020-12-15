У Києві та Київській області планують підвищити вартість проїзду в маршрутках

Це може статися в першому кварталі 2021, коли запланований локдаун. Про це розповів під час брифінгу директор "Трансгруп" Володимир Назаренко, передає Обозреватель.

Він також пояснив, що проїзд у маршрутках може подорожчати мінімум до 12 гривень, але ціни щодо конкретних маршрутів перевізники прийматимуть після завершення січневого локдауну.

"8 числа сказали, що буде локдаун, до 8 числа ніхто не буде піднімати ніяких цін. Якщо зараз підняти ціни, то всі скажуть, що це не перевізники, а якісь шкуродери. Вартість може зрости до мінімум 12 гривень. У першому кварталі наступного року можна очікувати якихось змін в плані вартості проїзду в громадському транспорті",-сказав Назаренко.

Також Назаренко повідомив, що для приватних підприємців питання про введення в дію електронного квитка є дуже болючою темою через те, що витрати на валідатори та іншу електроніку лягають на приватні компанії, а у зв'язку з епідемією коронавірусу ці кошти складно знайти.

"Щоб обладнати один автобус потрібно близько 60 тисяч гривень. Це теж питання дуже серйозне", - резюмував Назаренко.

Варто нагадати, що на сьогоднішній день вартість проїзду в маршрутках Києва в залежності від маршруту становить від п'яти до восьми гривень.

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