В Киеве и Киевской области планируют повысить стоимость проезда в маршрутках

Это может произойти в первом квартале 2021, когда запланирован локдаун. Об этом рассказал во время брифинга директор "Трансгруп" Владимир Назаренко, передает Обозреватель.

Он также пояснил, что проезд в маршрутках может подорожать минимум до 12 гривен, но цены относительно конкретных маршрутов перевозчики будут принимать после завершения январского локдауна.

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"8 числа сказали, что будет локдаун, до 8 числа никто не будет поднимать никаких цен. Если сейчас поднять цены, то все скажут, что это не перевозчики, а какие-то живодеры. Стоимость может вырасти до минимум 12 гривен. В первом квартале следующего года можно ожидать каких-то изменений в плане стоимости проезда в общественном транспорте", - сказал Назаренко.

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Также Назаренко сообщил, что для частных предпринимателей вопрос о введении в действие электронного билета является очень болезненной темой из-за того, что расходы на валидаторы и другую электронику ложатся на частные компании, а в связи с эпидемией коронавируса эти средства сложно найти.

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"Чтобы оборудовать один автобус нужно порядка 60 тысяч гривен. Это тоже вопрос очень серьезный", – резюмировал Назаренко.

Стоит напомнить, что на сегодняшний день стоимость проезда в маршрутках Киева в зависимости от маршрута составляет от пяти до восьми гривен.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.

Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.