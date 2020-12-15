В Киеве и Киевской области планируют повысить стоимость проезда в маршрутках
Это может произойти в первом квартале 2021, когда запланирован локдаун. Об этом рассказал во время брифинга директор "Трансгруп" Владимир Назаренко, передает Обозреватель.
Он также пояснил, что проезд в маршрутках может подорожать минимум до 12 гривен, но цены относительно конкретных маршрутов перевозчики будут принимать после завершения январского локдауна.
"8 числа сказали, что будет локдаун, до 8 числа никто не будет поднимать никаких цен. Если сейчас поднять цены, то все скажут, что это не перевозчики, а какие-то живодеры. Стоимость может вырасти до минимум 12 гривен. В первом квартале следующего года можно ожидать каких-то изменений в плане стоимости проезда в общественном транспорте", - сказал Назаренко.
Взбешенный Кошевой из «Квартал 95» жестко обратился к украинцам, видео: «Перестаньте…»
Взрослая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта восхитила преображением, фото красотки: «Невероятные…»
Как выглядит первая жена Горбунова, с которой он был до Осадчей: "Старше на десять лет"
Фаворит «холостячки» Ксении Мишиной засветился в объятиях юной красотки: «Люблю неистово»
Также Назаренко сообщил, что для частных предпринимателей вопрос о введении в действие электронного билета является очень болезненной темой из-за того, что расходы на валидаторы и другую электронику ложатся на частные компании, а в связи с эпидемией коронавируса эти средства сложно найти.
"Чтобы оборудовать один автобус нужно порядка 60 тысяч гривен. Это тоже вопрос очень серьезный", – резюмировал Назаренко.
Стоит напомнить, что на сегодняшний день стоимость проезда в маршрутках Киева в зависимости от маршрута составляет от пяти до восьми гривен.
Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.
Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.