У Києві затримали зловмисників, які викрали бабусю з метою заволодіння її житлом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

За даними правоохоронців, заявниця приїхала відвідати свою бабусю, яка проживає у квартирі на вулиці Данила Щербаківського. За словами онучки, вдома літня жінка була не сама, а з декількома незнайомцями. Заявниці вони пояснили, що збираються винаймати це житло, а потім швидко вивели власницю квартири на вулицю, посадили її в авто і поїхали у невідомому напрямку. Завадити незнайомцям онучці пенсіонерки не вдалося, однак вона запам'ятала номер машини та зовнішній вигляд чоловіків.

Жінка повідомила про інцидент в поліцію, заявивши про викрадення бабусі. У столиці на тлі цього злочину було оголошено оперативний план "Перехват" - правоохоронці взялись за розшук автомобіля Renault, на якому зловмисники викрали бабусю.

Згодом на вулиці Зодчих патрульним вдалося зупинити автомобіль, в якому перебували ймовірні викрадачі жінки похилого віку. В салоні було четверо людей та 78-річна жінка, яка була дуже налякана. Інспектори затримали ймовірних злочинців.

На опублікованих кадрах патрульних можна побачити саму викрадену бабусю, одного зі зловмисників та авто, на якому перевозили жінку.

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