В Киеве задержали злоумышленников, похитивших бабушку с целью завладения ее жильем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

По данным правоохранителей, заявительница приехала навестить свою бабушку, которая проживает в квартире на улице Даниила Щербаковского. По словам внучки, дома пожилая женщина была не одна, а с несколькими незнакомцами. Заявительнице они объяснили, что собираются снимать это жилье, а затем быстро вывели владелицу квартиры на улицу, посадили ее в авто и уехали в неизвестном направлении. Помешать незнакомцам внучке пенсионерки не удалось, однако она запомнила номер машины и внешний вид мужчин.

Женщина сообщила об инциденте в полицию, заявив о похищении бабушки. В столице на фоне этого преступления был объявлен оперативный план "Перехват" - правоохранители взялись за розыск автомобиля Renault, на котором злоумышленники похитили бабушку.

Впоследствии на улице Зодчих патрульным удалось остановить автомобиль, в котором находились предполагаемые похитители женщины преклонного возраста. В салоне было четыре человека и 78-летняя женщина, которая была очень напугана. Инспекторы задержали предполагаемых преступников.

На опубликованных кадрах патрульных можно увидеть саму похищенную бабушку, одного из злоумышленников и авто, на котором перевозили женщину.

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