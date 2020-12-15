У Києві сталася невелика ДТП за участю двох маршруток, через що люди не змогли нормально доїхати на роботу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Повідомляється, що аварія сталася сьогодні зранку. Водії маршруток поконфліктували між собою та роз'їхались, однак про пасажирів, судячи з усього, ніхто з них не подумав - кияни залишились на узбіччі дороги, і їм навіть не повернули гроші за проїзд.

"Приблизно о 8:25 на Дарницькій площі маршрутка 590 потрапила в невелику ДТП з 523-ої маршруткою. Водії трошки покричали один на одного і роз'їхалися. Люди ж залишилися в подиві стояти на узбіччі. Гроші за проїзд не повернули, інший транспорт не прислали. Деяким довелося взяти таксі, щоб не запізнитися на роботу. Маршрутки - такі маршрутки..." - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Києві та області планують підвищити вартість проїзду. Це може статися в першому кварталі 2021, коли запланований локдаун.

За словами директора "Трансгруп" Володимира Назаренка, проїзд у маршрутках може подорожчати мінімум до 12 гривень, але ціни щодо конкретних маршрутів перевізники прийматимуть після завершення січневого локдауну. Як відомо, на сьогоднішній день вартість проїзду в маршрутках Києва в залежності від маршруту становить від п'яти до восьми гривень.

Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото

Також повідомлялося, що на Київщині конфлікт через маску закінчився побоїщем, відео бійки.