В Киеве произошло небольшое ДТП с участием двух маршруток, из-за чего люди не смогли нормально доехать на работу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Сообщается, что авария произошла сегодня утром. Водители маршруток поконфликтовали между собой и разъехались, однако о пассажирах, судя по всему, никто из них не подумал - киевляне остались на обочине дороги, и им даже не вернули деньги за проезд.

"Примерно в 8:25 на Дарницкой площади маршрутка 590 попала в небольшое ДТП с 523-й маршруткой. Водители немножко покричали друг на друга и разъехались. Люди же остались в недоумении стоять на обочине. Деньги за проезд не вернули, другой транспорт не прислали. Некоторым пришлось взять такси, чтобы не опоздать на работу. Маршрутки такие маршрутки..." - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области планируют повысить стоимость проезда. Это может произойти в первом квартале 2021 года, когда запланирован локдаун.

По словам директора "Трансгрупп" Владимира Назаренко, проезд в маршрутках может подорожать минимум до 12 гривен, но цены по конкретным маршрутам перевозчики будут принимать после завершения январского локдауна. Как известно, на сегодняшний день стоимость проезда в маршрутках Киева в зависимости от маршрута составляет от пяти до восьми гривен.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

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