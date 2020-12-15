У Києві в результаті сутичок між мітингувальниками та поліцією було травмовано близько 40 правоохоронців

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу МВС України.

Так, повідомляється, що під час акції на Майдані Незалежності постраждали близько 40 поліцейських.

"Одного правоохоронця під час штовханини вдарили по голові, внаслідок чого він втратив свідомість. Інші поліцейські отримали опіки очей", - йдеться в повідомленні.

У МВС звернулись до мітингувальників із закликом не порушувати законодавство.

"Вкотре закликаємо учасників акції дотримуватися встановлених правил поведінки та не порушувати чинне законодавство", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що сьогодні біля будівлі Верховної Ради близько тисячі активістів руху SaveФоп вимагають скасувати введення реєстраторів розрахункових операцій (РРО), яке відклали до 2022 року. Мітингувальники перекрили дорогу біля парламенту по вулиці Михайла Грушевського.

Також організатор мітингу Доротич заявив у гучномовець, що з місця подій повідимили, що на Майдані вже підривають шумові гранати. Крім того, за його словами, вже багато хто серед ФОПів отримав травми. Зараз на Майдан викликають швидкі.

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