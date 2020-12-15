В Киеве в результате столкновений между митингующими и полицией были травмированы около 40 правоохранителей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Так, сообщается, что во время акции на Майдане Независимости пострадали около 40 полицейских.

"Одного правоохранителя во время толкотни ударили по голове, в результате чего он потерял сознание. Другие полицейские получили ожоги глаз", - говорится в сообщении.

В МВД обратились к митингующим с призывом не нарушать законодательство.

"В очередной раз призываем участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать действующее законодательство", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня возле здания Верховной Рады около тысячи активистов движения SaveФоп требуют отменить введение регистраторов расчетных операций (РРО), которое отложили до 2022 года. Митингующие перекрыли дорогу возле парламента по улице Михаила Грушевского.

Также организатор митинга Доротич заявил в громкоговоритель, что с места событий сообщили, что на Майдане уже взрывают шумовые гранаты. Кроме того, по его словам, уже многие среди ФОПов получили травмы. Сейчас на Майдан вызывают скорые.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

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Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.