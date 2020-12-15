Днями на автодорозі Київ-Знам'янка в Обухівському районі Renault вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з ВАЗ

В результаті зіткнення 46-річний водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події, а його 14-річний син - в кареті швидкої медичної допомоги. Удар був такої сили, що машина перетворилася на купу металу, пише Обозреватель.

Загиблими виявилися жителі Кіровоградщини: Анатолій Савенко та його син Артур.

"Я дивилася фото з місця аварії. У машині Толіка була розкидана картопля. Вони з Артуром їхали в Київську область, до мами Анатолія, бабусі Артура. Мабуть, як водиться, маленький син та батько везли їй і продукти. І ось така трагедія", - з сумом розповіла знайома сім'ї.

Анатолій працював водієм на місцевій газопереробній станції. Його колеги кажуть, що чоловік був хорошою і чуйною людиною, а також акуратним водієм. Чоловік прекрасно розумів, що таке слизька дорога, туман, адже не перший рік був за кермом.

"У них вилетіла ця Renault. Якби водій того автомобіля не гнав, то і таких наслідків не було б. Подивіться на фото, як там одна сторона у машини вм'ята. Вона з усієї сили в них влетіла. І погубила Толіка і його сина. Дуже шкода їх, сім'ї немає", - каже колега загиблого Анатолія Савенка.

Також знайомі сім'ї розповідають, що Людмила, мама Артура, вбита горем.

"Фактично у неї відняли другу сім'ю. Залишився дорослий син від першого шлюбу, але у нього своя сім'я. Її перший чоловік покінчив життя самогубством, а тепер Артур і Толік. Вона вбита горем", - розповідає родичка Людмили.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.