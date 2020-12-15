На днях на автодороге Киев-Знаменка в Обуховском районе Renault вылетел на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ

В результате столкновения 46-летний водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия, а его 14-летний сын - в карете скорой медицинской помощи. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металла, пишет Обозреватель.

Погибшими оказались жители Кировоградщины: Анатолий Савенко и его сын Артур.

"Я смотрела фото с места аварии. В машине Толика была разбросана картошка. Они с Артуром ехали в Киевскую область, к маме Анатолия, бабушке Артура. Видимо, как водится, маленьки сын и отец везли ей и продукты. И вот такая трагедия", – с грустью рассказала знакомая семьи.

Анатолий работал водителем на местной газоперерабатывающей станции. Его коллеги говорят, что мужчина был хорошим и отзывчивым человеком, а также аккуратным водителем. Мужчина прекрасно понимал, что такое скользкая дорога, туман, ведь не первый год был за рулем.

"В них вылетела эта Renault. Если бы водитель того автомобиля не гнал, то и таких последствий не было бы. Посмотрите на фото, как там одна сторона у машины вмята. Она со всей силы в них влетела. И погубила Толика и его сына. Очень жаль их, семьи нет", – говорит коллега погибшего Анатолия Савенко.

Также знакомые семьи рассказывают, что Людмила, мама Артура, убита горем.

"Фактически у нее отняли вторую семью. Остался взрослый сын от первого брака, но у него своя семья. Ее первый муж покончил жизнь самоубийством, а теперь Артур и Толик. Она убита горем", – рассказывает родственница Людмилы.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.