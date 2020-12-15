У Києві на автодорозі впало одразу три стовпи освітлення, через що було паралізовано рух транспорту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Зазначається, що інцидент стався на оновленому шляхопроводі на Шулявці.

"Справжній транспортний колапс на Шулявці. На обновленому шляхопроводі впали одразу три стовпи освітлення. Рух транспорту паралізовано у всі 4 сторони. Ремонт робили Равшан із Джамшудом чи що?" - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що стовпи лежать поперек дороги, заблокувавши рух транспорту.

"Треба просто перестати падати", "Знак", "Стовпи втомились", "Коли Кличко мер, то це нормально", "Нічого побудувати без ганьби не можуть: то скло тріскається, то ліхтарі падають", "Країна перетворилася в якесь л*йно, за яке ніхто не несе відповідальності", "Так виглядають, на думку Кличка, 1.7 млрд гривень. Відмінний пам'ятник корупції буде у нас. Якщо не впаде, звичайно", "Вартість "моста" 56 мільйонів!!! 600 тисяч! Доларів", "А чого ви хотіли від Києва?", "Стовпи поставили, закрутити забули", "Кличка вибрали знову, тепер можна Шулявський міст знову закривати на реконструкцію", - пишуть у коментарях.

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