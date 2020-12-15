В Киеве на автодороге упало сразу три столба освещения, из-за чего было парализовано движение транспорта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что инцидент произошел на обновленном путепроводе на Шулявке.

"Настоящий транспортный коллапс на Шулявке. На обновленном путепроводе упали сразу три столба освещения. Движение транспорта парализовано во все 4 стороны. Ремонт делали Равшан с Джамшудом что ли?" - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что столбы лежат поперек дороги, заблокировав движение транспорта.

"Надо просто перестать падать", "Знак", "Столбы устали", "Когда Кличко мэр, то это нормально", "Ничего построить без позора не могут: то стекло трескается, то фонари падают", "Страна превратилась в какое-то г*вно, за которое никто не несет ответственности", "Так выглядят, по мнению Кличко, 1.7 млрд гривен. Отличный памятник коррупции будет у нас. Если не упадет, конечно", "Стоимость "моста" 56 миллионов!!! 600 тысяч! Долларов", "А чего вы хотели от Киева?", "Столбы поставили, забыли закрутить", "Кличко выбрали снова, теперь можно Шулявский мост снова закрывать на реконструкцию", - пишут в комментариях.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

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