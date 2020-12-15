Автор ідеї з капелюхом на верхівці ялинки в Києві висловився про скандал, що розгорівся

Свій коментар Керівник Folk Ukraine Ігор Добруцький дав в інтерв'ю виданню "Страна".

Нагадаємо, розміщення капелюха на верхівки дерева стало одним з найбільш обговорюваних подій в останні дні. Українці в мережі як обурювалися, так і раділи рішенню організаторів, але атрибут все-таки довелося замінити на зірку.

За його словами, нічого не віщувало біди, а концепцію святкування Нового року в столиці схвалили в мерії ще влітку.



"Ми щороку проводимо новорічний ярмарок. Ми дійшли до п'ятого, третього місця в Європі і десятого – у світі. Ми в тренді і з досвідом. Для того щоб організовувати новорічну ялинку, потрібно пройти конкурс і показати своє бачення. І тільки після цього можна втілювати в життя свої наміри. Ми все це пройшли - влітку виграли конкурс від мерії. Нашу концепцію бачила і схвалила київська мерія", - пояснив бізнесмен.



За його словами, він не очікував такої кількості критики від українців.

"Багато було дивних коментарів. Багато було коментарів від людей з порожніми аватарками і морем агресії. Що це за люди - не знаю", - зазначив Добруцький.

Водночас не обійшлося і без підтримки громадян.

"Але приємно, що багато написали мені в личку, підтримали. У нас же зараз час якийсь: ведмедя на ялинку не можна - він російський, Діда Мороза не можна – він радянський. То не можна, це не можна, а для творчості взагалі нічого не залишилося!", - поділився бізнесмен.

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