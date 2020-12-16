У Києві сталася пожежа в адміністративній будівлі, в результаті чого загинуло двоє людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, у вівторок, 15 грудня, о 22:11 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Палладіна 46/2, що у Святошинському районі столиці.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Прибувши на місце пожежі, вогнеборці встановили загоряння на другому поверсі окремо розташованої двоповерхової адміністративної будівлі на площі 70 квадратних метрів.

Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю вододжерел на території об'єкту, тому рятувальникам доводилося здійснювати постійний підвоз води. Пожежу було локалізовано о 23:20 та повністю ліквідовано о 23:29.

В результаті пожежі загинуло двоє людей, ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали працівникам швидкої допомоги.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

За даними столичних ЗМІ, обома загиблими були чоловіки.

Раніше повідомлялося, що під Києвом сталася трагічна ДТП, в якій обірвалися життя тата і сина. Так, в результаті аварії 46-річний водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події, а його 14-річний син - в кареті швидкої медичної допомоги. Удар був такої сили, що машина перетворилася на купу металу.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.