В Киеве произошел пожар в административном здании, в результате чего погибли два человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.

Так, во вторник, 15 декабря, в 22:11 поступило сообщение о пожаре на проспекте Академика Палладина 46/2, что в Святошинском районе столицы.

К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Прибыв на место пожара, огнеборцы установили очаг возгорания на втором этаже отдельно стоящего двухэтажного административного здания на площади 70 квадратных метров.

Тушение пожара осложнялось тем, что на территории объекта не было источников воды, поэтому спасателям приходилось осуществлять постоянный подвоз воды. Пожар был локализован в 23:20 и полностью ликвидирован в 23:29.

В результате пожара погибли два человека, еще одного пострадавшего пожарные спасли и передали работникам скорой помощи.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

По данным столичных СМИ, обоими погибшими были мужчины.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошло трагическое ДТП, в котором оборвались жизни папы и сына. Так, в результате аварии 46-летний водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия, а его 14-летний сын - в карете скорой медицинской помощи. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металла.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.