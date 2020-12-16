В Киеве произошел пожар в административном здании, в результате чего погибли два человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.

Так, во вторник, 15 декабря, в 22:11 поступило сообщение о пожаре на проспекте Академика Палладина 46/2, что в Святошинском районе столицы.

К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Прибыв на место пожара, огнеборцы установили очаг возгорания на втором этаже отдельно стоящего двухэтажного административного здания на площади 70 квадратных метров.

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Тушение пожара осложнялось тем, что на территории объекта не было источников воды, поэтому спасателям приходилось осуществлять постоянный подвоз воды. Пожар был локализован в 23:20 и полностью ликвидирован в 23:29.

В результате пожара погибли два человека, еще одного пострадавшего пожарные спасли и передали работникам скорой помощи.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

По данным столичных СМИ, обоими погибшими были мужчины.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошло трагическое ДТП, в котором оборвались жизни папы и сына. Так, в результате аварии 46-летний водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия, а его 14-летний сын - в карете скорой медицинской помощи. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металла.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.