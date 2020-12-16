У Києві розшукують зниклу безвісти 16-річну дівчину
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Так, Дарницьким УП ГУНП у столиці розшукується неповнолітня дівчина на ім'я Штапира Вікторія Ігорівна 2004 року народження.
Відомо, що 11 грудня 2020 року вона пішла з дому та по теперішній час не повернулася.
На вигляд дівчині 15-16 років, зріст - 160 см, сереньої тілобудови, волосся довге, темно-русявого кольору.
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На фото також можна побачити, що у дівчини широкі брови та пірсінг у носі.
Вікторія була одягнена в темно-зелену куртку з коміром із лисячого хутра, в чорні замшеві черевики та червону сорочку в чорну клітинку.
"При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером "102", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у столиці розшукують хлопця на ім'я Мирослав Кипіч, який 9 грудня вийшов з електрички і зник.
"09.12.2020 о 09:00 ранку вийшов з електрички на станції метро "Видубичі" та пішов у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бісля зникнення хлопця були переглянуті камери у метрополітені на станції "Видубичі" - у метро він не заходив.
Нагадаємо, у Києві у чоловіка "віджали" квартиру, відео: "доводиться платити комуналку".
Раніше Politeka писала, що у Києві розшукують родичів 72-річної жінки, фото.