У Києві розшукують зниклу безвісти 16-річну дівчину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, Дарницьким УП ГУНП у столиці розшукується неповнолітня дівчина на ім'я Штапира Вікторія Ігорівна 2004 року народження.

Відомо, що 11 грудня 2020 року вона пішла з дому та по теперішній час не повернулася.

На вигляд дівчині 15-16 років, зріст - 160 см, сереньої тілобудови, волосся довге, темно-русявого кольору.

На фото також можна побачити, що у дівчини широкі брови та пірсінг у носі.

Вікторія була одягнена в темно-зелену куртку з коміром із лисячого хутра, в чорні замшеві черевики та червону сорочку в чорну клітинку.

"При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером "102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у столиці розшукують хлопця на ім'я Мирослав Кипіч, який 9 грудня вийшов з електрички і зник.

"09.12.2020 о 09:00 ранку вийшов з електрички на станції метро "Видубичі" та пішов у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бісля зникнення хлопця були переглянуті камери у метрополітені на станції "Видубичі" - у метро він не заходив.

Нагадаємо, у Києві у чоловіка "віджали" квартиру, відео: "доводиться платити комуналку".

Раніше Politeka писала, що у Києві розшукують родичів 72-річної жінки, фото.