В Киеве разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю девушку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, Дарницким УП ГУНП в столице разыскивается несовершеннолетняя девушка по имени Штапира Виктория Игоревна 2004 года рождения.

Известно, что 11 декабря 2020 года она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

На вид девушке 15-16 лет, рост 160 см, средней телосложения, волосы длинные, темно-русого цвета.

На фото также можно увидеть, что у девушки широкие брови и пирсинг в носу.

Виктория была одета в темно-зеленую куртку с воротником из лисьего меха, в черные замшевые ботинки и красную рубашку в черную клеточку.

"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру "102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице разыскивают парня по имени Мирослав Кипич, который 9 декабря вышел из электрички и скрылся.

"09.12.2020 в 09:00 утра вышел из электрички на станции метро "Выдубичи" и ушел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после исчезновения парня были просмотрены камеры в метрополитене на станции "Выдубичи" - в метро он не заходил.

Напомним, в Киеве у мужчины "отжали" квартиру, видео: "приходится платить коммуналку".

Ранее Politeka писала, что в Киеве разыскивают родственников 72-летней женщины, фото.