В Киеве разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю девушку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, Дарницким УП ГУНП в столице разыскивается несовершеннолетняя девушка по имени Штапира Виктория Игоревна 2004 года рождения.
Известно, что 11 декабря 2020 года она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
На вид девушке 15-16 лет, рост 160 см, средней телосложения, волосы длинные, темно-русого цвета.
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На фото также можно увидеть, что у девушки широкие брови и пирсинг в носу.
Виктория была одета в темно-зеленую куртку с воротником из лисьего меха, в черные замшевые ботинки и красную рубашку в черную клеточку.
"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру "102", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в столице разыскивают парня по имени Мирослав Кипич, который 9 декабря вышел из электрички и скрылся.
"09.12.2020 в 09:00 утра вышел из электрички на станции метро "Выдубичи" и ушел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после исчезновения парня были просмотрены камеры в метрополитене на станции "Выдубичи" - в метро он не заходил.
Напомним, в Киеве у мужчины "отжали" квартиру, видео: "приходится платить коммуналку".
Ранее Politeka писала, что в Киеве разыскивают родственников 72-летней женщины, фото.