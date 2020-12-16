У Києві сталася ДТП, в результаті якої є постраждалі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, вночі поблизу із "СільверБрізом" водій автомобіля Alfa Romeo, не впоравшись із кермуванням, влетів у відбійник.

Зазначається, що всі, хто був в салоні авто, були нетверезі.

"Зіткнення було доволі серйозним. Є постраждалі. Очевидці, які підбігли на допомогу, запевняють, що всі троє чоловіків, які були в авто - нетверезі. Зараз автівка досі стоїть на місці ДТП", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна помітити, що автівку було серйозно пошкоджено в результаті зіткнення з відбийником. Зокрема, удар прийшовся на двері з боку водія.

Також на місці ДТП зняли відео, на якому можна побачити учасників аварії, які отримали різні травми та сидять на дорозі. На момент зйомки відео на місці вже була поліція, а також для постраждалих викликали швидку допомогу.

Раніше повідомлялося, що під Києвом сталася трагічна ДТП, в якій обірвалися життя тата і сина. Так, в результаті аварії 46-річний водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події, а його 14-річний син - в кареті швидкої медичної допомоги. Удар був такої сили, що машина перетворилася на купу металу.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.