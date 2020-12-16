В Киеве произошло ДТП, в результате которого есть пострадавшие

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, ночью вблизи с "СильверБризом" водитель автомобиля Alfa Romeo, не справившись с управлением, влетел в отбойник.

Отмечается, что все, кто был в салоне авто, были пьяны.

"Столкновение было довольно серьезным. Есть пострадавшие. Очевидцы, которые подбежали на помощь, уверяют, что все трое мужчин, которые были в авто - нетрезвые. Сейчас машина до сих пор стоит на месте ДТП", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно заметить, что машина была серьезно повреждена в результате столкновения с отбойником. В частности, удар пришелся на дверь со стороны водителя.

Также на месте ДТП сняли видео, на котором можно заметить участников аварии, которые получили различные травмы и сидят на дороге. На момент съемки видео на месте уже была полиция, а также для пострадавших вызвали скорую помощь.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошло трагическое ДТП, в котором оборвались жизни папы и сына. Так, в результате аварии 46-летний водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия, а его 14-летний сын - в карете скорой медицинской помощи. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металла.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.