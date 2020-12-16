У Києві оголошено план "Перехоплення" через викрадення людини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, зазначається, що на виході зі столичного ТЦ "Мандарин" чоловіка заштовхали в авто і повезли у невідомому напрямку.

Начальник охорони ТЦ "Мандарин" передивився камери і виявив, що 16 грудня о 01.27 ночі з ТЦ виходив з магазину "Ля Сільпо" на нижньому паркінгу чоловік, до якого підійшли люди, з якими у нього виник конфлікт.

Всього за хвилину на місце під'їхало авто "Мерседес" S класу чорного кольору. В салоні було 4 людини, вони заштовхали чоловіка в машину і поїхали у невідомому напрямку.

Також опубліковано скріншоти з камери спостереження, на яких можна побачити саме авто, а також чоловіка, який був за кермом.

Раніше повідомлялось, що у Києві 65-річного музиканта і аранжувальника Олександра Дерев'янка безуспішно розшукували кілька тижнів поліція і волонтери.

4 грудня тіло Дерев'янка знайшли в гаражному кооперативі в Борисполі. На його тілі були виявлені сліди насильницької смерті. За попередніми даними, його труп вивезли за місто, щоб забетонувати в гаражі.

В ході розслідування правоохоронцям вдалося затримати двох підозрюваних і, як з'ясувалося, до злочину причетний ще один фігурант, який допомагав приховати тіло.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.