В Киеве объявлен план "Перехват" из-за похищения человека
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, отмечается, что на выходе из столичного ТЦ "Мандарин" мужчину затолкали в авто и увезли в неизвестном направлении.
Начальник охраны ТЦ "Мандарин" пересмотрел камеры и обнаружил, что 16 декабря в 01.27 ночи из ТЦ выходил из магазина "Ля Сильпо" на нижнем паркинге мужчина, к которому подошли люди, с которыми у него возник конфликт.
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Всего через минуту на место подъехало авто "Мерседес" S класса черного цвета. В салоне было 4 человека, они затолкали мужчину в машину и уехали в неизвестном направлении.
Также опубликованы скриншоты с камеры наблюдения, на которых можно увидеть само авто, а также мужчину, который был за рулем.
Ранее сообщалось, что в Киеве 65-летнего музыканта и аранжировщика Александра Деревянко безуспешно разыскивали несколько недель полиция и волонтеры.
4 декабря тело Деревянко нашли в гаражном кооперативе в Борисполе. На его теле были обнаружены следы насильственной смерти. По предварительным данным, его труп вывезли за город, чтобы забетонировать в гараже.
В ходе расследования правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых и, как выяснилось, к преступлению причастен еще один фигурант, который помогал скрыть тело.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.