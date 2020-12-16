В Киеве объявлен план "Перехват" из-за похищения человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, отмечается, что на выходе из столичного ТЦ "Мандарин" мужчину затолкали в авто и увезли в неизвестном направлении.

Начальник охраны ТЦ "Мандарин" пересмотрел камеры и обнаружил, что 16 декабря в 01.27 ночи из ТЦ выходил из магазина "Ля Сильпо" на нижнем паркинге мужчина, к которому подошли люди, с которыми у него возник конфликт.

Всего через минуту на место подъехало авто "Мерседес" S класса черного цвета. В салоне было 4 человека, они затолкали мужчину в машину и уехали в неизвестном направлении.

Также опубликованы скриншоты с камеры наблюдения, на которых можно увидеть само авто, а также мужчину, который был за рулем.

Ранее сообщалось, что в Киеве 65-летнего музыканта и аранжировщика Александра Деревянко безуспешно разыскивали несколько недель полиция и волонтеры.

4 декабря тело Деревянко нашли в гаражном кооперативе в Борисполе. На его теле были обнаружены следы насильственной смерти. По предварительным данным, его труп вывезли за город, чтобы забетонировать в гараже.

В ходе расследования правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых и, как выяснилось, к преступлению причастен еще один фигурант, который помогал скрыть тело.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.