У Києві з'явились незаконні забудові у місцевості, де мають бути тільки гаражі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис журналіста Олександра Гречка у соцмережі.

Так, Гречко розповів, між станціями метро "Берестейська" та "Нивки", де можна будувати тільки гаражі, наразі можна помітити безліч 5-поверхівок.

"Хочете житловий 5-поверховий гараж? Легко! Помітив в Києві новий тип забудови прямо поряд з залізничними коліями, між метро "Берестейська" та "Нивки". На комунальній ділянці землі, де дозволене будівництво/розміщення лише гаражів, з великим ентузіазмом надбудовують житлові приміщення. Це десятки житлових приміщень, які, скоріш за все, незаконні", - написав він.

За словами журналіста, ще декілька років тому тут був лише ліс на схилі, який спиляли, а частину схилу "вигризли" екскаваторами для можливості більш щільної "гаражної" забудови.

Він наголосив, що у Держгеокадастрі можна знайти підтвердження того, яка частина землі відведена на гаражі.

"Чи цікаво розібратися у цьому Патрульній поліції Києва і Київській міській державній адміністрації? Я думаю, що ні. Корумпованість та небажання міської влади зупинити тотальні легальні забудови з кожним роком робить місто менш придатним для нормального життя та функціонування міської інфраструктури", - заявив він.

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