В Киеве появились незаконные застройки в местности, где должны быть только гаражи
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост журналиста Александра Гречко в соцсети.
Так, Гречко рассказал, между станциями метро "Берестейская" и "Нивки", где можно строить только гаражи, сейчас можно заметить множество 5-этажек.
"Хотите жилой 5-этажный гараж? Легко! Заметил в Киеве новый тип застройки прямо рядом с железнодорожными путями, между метро "Берестейская" и "Нивки". На коммунальном участке земли, где разрешено строительство/размещение только гаражей, с большим энтузиазмом надстраивают жилые помещения. Это десятки жилых помещений, которые, скорее всего, незаконны", - написал он.
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По словам журналиста, еще несколько лет назад здесь был только лес на склоне, который спилили, а часть склона "выгрызли" экскаваторами для возможности более плотной "гаражной" застройки.
Он отметил, что в Госгеокадастре можно найти подтверждение того, какая часть земли отведена на гаражи.
"Интересно ли разобраться в этом патрульной полиции Киева и Киевской городской государственной администрации? Я думаю, что нет. Коррумпированность и нежелание городских властей остановить тотальные легальные застройки с каждым годом делает город менее пригодным для нормальной жизни и функционирования городской инфраструктуры", - заявил он.
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