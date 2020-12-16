У Києві невідомі перевернули на дах авто, припарковане на тротуарі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Зазначається, що інцидент стався у Солом'янському районі Києва.

Також в повідомленні уточнили, що на опублікованих кадрах - не наслідки аварії. Це громадяни перекинули припаркований на тротуарі автомобіль.

"Не ДТП. А просто акт вандалізму-рогулізму. Вчора ще була на колесах. Перехрестя Кривоноса-Лобановського, спуск в гаражі", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що машина лежить під парканом перекинотою на дах. При цьому немає інформації, хто і за що вирішив так "провчити" власника авто.

Раніше повідомлялось, що у Києві оголошено план "Перехоплення" через викрадення людини.

Так, зазначається, що на виході зі столичного ТЦ "Мандарин" чоловіка заштовхали в авто і повезли у невідомому напрямку.

Начальник охорони ТЦ "Мандарин" передивився камери і виявив, що 16 грудня о 01.27 ночі з ТЦ виходив з магазину "Ля Сільпо" на нижньому паркінгу чоловік, до якого підійшли люди, з якими у нього виник конфлікт. Всього за хвилину на місце під'їхало авто "Мерседес" S класу чорного кольору. В салоні було 4 людини, вони заштовхали чоловіка в машину і поїхали у невідомому напрямку.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.