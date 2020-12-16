В Киеве неизвестные перевернули на крышу авто, припаркованное на тротуаре

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Отмечается, что инцидент произошел в Соломенском районе Киева.

Также в сообщении уточнили, что на опубликованных кадрах - не последствия аварии. Это граждане опрокинули припаркованный на тротуаре автомобиль.

"Не ДТП. А просто акт вандализма-рогулизма. Вчера еще была на колесах. Перекресток Кривоноса-Лобановского, спуск в гаражи", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что машина лежит под забором опрокинутой на крышу. При этом нет информации, кто и за что решил так "проучить" владельца авто.

Ранее сообщалось, что в Киеве объявлен план "Перехват" из-за похищения человека.

Так, отмечается, что на выходе из столичного ТЦ "Мандарин" мужчину затолкали в авто и повезли в неизвестном направлении.

Начальник охраны ТЦ "Мандарин" пересмотрел камеры и обнаружил, что 16 декабря в 01.27 ночи из ТЦ выходил из магазина "Ля Сильпо" на нижнем паркинге мужчина, к которому подошли люди, с которыми у него возник конфликт. Всего через минуту на место подъехало авто "Мерседес" S класса черного цвета. В салоне было 4 человека, они затолкали мужчину в машину и уехали в неизвестном направлении.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.