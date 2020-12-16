Членам банди від 25 до 50 років...

На Київщині затримали небезпечну банду іноземців та українців

Зокрема правоохоронці затримали банду, яка спеціалізувалася на викраденні людей, вимаганні, розбоях і крадіжках в особливо великих розмірах. Угруповання діяло роками на території Київської області та в межах столиці.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, викрили та задокументували їхню діяльність оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини, працівники слідчого управління поліції столичної області із залученням підрозділів кримінального аналізу, оперативно-технічних заходів, оперативної служби з силової підтримки бійців КОРД та підрозділу поліції особливого призначення.

Ще в листопаді поточного року лідера і одного з активних учасників банди затримали за викраденням в селі Софіївська Борщагівка приватного підприємця і вимагання у нього надуманого боргу в $2 млн. в даний час вони знаходяться під вартою.

Під час другого етапу відпрацювання оперативної інформації затримали ще п'ятьох членів злочинного угруповання.

За місцем проживання зловмисників поліцейські вилучили зброю та набої до неї, рації, номерні знаки, гроші, Балаклави, ножі, різноманітне техобладнання та документи, що належать підприємствам, де здійснювалися крадіжки.

Зловмисників затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання. Вони кияни у віці від 25 до 50 років, деякі з них вже були судимі за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів. Уточнюється, що ще чотирьом іноземцям було заочно повідомлено про підозру у скоєнні цих злочинів і оголошено в розшук.

Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото

Також повідомлялося, що на Київщині конфлікт через маску закінчився побоїщем, відео бійки.