Членам банды от 25 до 50 лет...

На Киевщине задержали опасную банду иностранцев и украинцев

В частности правоохранители задержали банду, которая специализировалась на похищении людей, вымогательстве, разбоях и кражах в особо крупных размерах. Группировка годами действовала на территории Киевской области и в пределах столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В частности, разоблачили и задокументировали их деятельность оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, работники Следственного управления полиции столичной области с привлечением подразделений уголовного анализа, оперативно-технических мероприятий, оперативной службы по силовой поддержке бойцов КОРД и подразделения полиции особого назначения.

Еще в ноябре текущего года лидера и одного из активных участников банды задержали за похищение в селе Софиевская Борщаговка частного предпринимателя и вымогательство у него надуманного долга в $2 млн. В настоящее время они находятся под стражей.

Во время второго этапа отработки оперативной информации задержали еще пятерых членов преступной группировки.

По месту жительства злоумышленников полицейские изъяли оружие и патроны к нему, рации, номерные знаки, деньги, балаклавы, ножи, разнообразное техоборудование и документы, принадлежащие предприятиям, где осуществлялись кражи.

Злоумышленников задержали и поместили в изолятор временного содержания. Они киевляне в возрасте от 25 до 50 лет, некоторые из них уже были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Уточняется, что еще четырем иностранцам было заочно сообщено о подозрении в совершении этих преступлений и объявлено в розыск.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.

Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.