У Києві любителів паркуватись на тротуарі "провчили" та пробили шини авто

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Відомо, що інцидент стався на Русанівці.

"Схоже, що комусь дуже не сподобалася парковка автовласників на тротуарі. Київ, Русанівка", - йдеться у підписі до відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, що на тротуарі стоять дві машини, і у обох спущені колеса.

В повідомленні не вказано, хто вирішив вчинити такий "самосуд" над нахабними водіями, та якою була їхні реакція на це. Втім, у коментарях пишуть, що "шкодник" вже знайшовся.

"Вже знайшли шкідника, на камері спалився, ну 8 шин по 2000-2500 грн тепер прийдеться купити", "Чергова ображенка чи що? По-перше, машини стоять між клумбами - там явно ніхто не ходить, переходу і чогось подібного там немає, ну, і найголовніше, що два метри на тротуарі для пішоходів було", - пишуть під відео.

Раніше повідомлялось, що в Києві припарковане на тротуарі авто перекинули на дах. При цьому немає інформації, хто і за що вирішив так "провчити" власника авто.

"Не ДТП. А просто акт вандалізму-рогулізму. Вчора ще була на колесах. Перехрестя Кривоноса-Лобановського, спуск в гаражі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.