В Киеве любителей парковаться на тротуаре "проучили" и пробили шины авто

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Известно, что инцидент произошел на Русановке.

"Похоже, что кому-то очень не понравилась парковка автовладельцев на тротуаре. Киев, Русановка", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что на тротуаре стоят две машины, и у обеих спущены колеса.

В сообщении не указано, кто решил совершить такой "самосуд" над наглыми водителями, и какой была их реакция на это. Впрочем, в комментариях пишут, что "вредитель" уже нашелся.

"Уже нашли вредителя, на камере спалился, ну 8 шин по 2000-2500 грн теперь придется купить", "Очередная обиженка что ли? Во-первых, машины стоят между клумбами - там явно никто не ходит, перехода и чего-то подобного там нет, ну и самое главное, что два метра на тротуаре для пешеходов", - пишут под видео.

Ранее сообщалось, что в Киеве припаркованное на тротуаре авто перевернули на крышу. При этом нет информации, кто и за что решил так "проучить" владельца авто.

"Не ДТП. А просто акт вандализма-рогулизма. Вчера еще была на колесах. Перекресток Кривоноса-Лобановского, спуск в гараже", - говорится в сообщении.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.